Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos luego de estar tres años prófugo de la justicia mexicana, sin embargo, su aprehensión fue por otros motivos.

El esposo de Inés Gómez Mont, ex conductora de televisión, fue detenido en Estados Unidos por el vencimiento de su visa y permanece en un centro de detención migratorio desde el mes de septiembre de 2025.

Gobierno de México busca la extradición de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga desde Estados Unidos (Eduardo Díaz/ SDP Noticias)

Estos son los delitos que se le acusan a Víctor Manuel Álvarez Puga en México

Víctor Manuel Álvarez Puga, quien recientemente fue detenido en Estados Unidos, es buscado por la justicia mexicana desde hace años y tiene una orden de aprehensión activa en su contra.

Según información de la Fiscalía General de la República (FGR), Víctor Manuel Álvarez Puga enfrenta tres cargos en México por estos delitos:

Lavado de dinero Crimen organizado Desvío de fondos públicos

La orden de aprehensión fue emitida en 2021, por lo que Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont y su familia huyeron y no se tuvo noticias de su paradero. Años después se dio a conocer que vivían en Miami.

De acuerdo con la información, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por el gobierno de Estados Unidos desde hace casi un mes y estaría en espera de que se defina su situación migratoria.