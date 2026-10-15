Inés Gómez Mont estaría preparando su regreso con un documental sobre su vida, luego de que le retiraran la ficha de Interpol en su contra y lanzara un nuevo libro.

Tras el lanzamiento de Ley de Fuego, el nuevo libro de Inés Gómez Mont Arena, trascendió que la conductora estaría preparando un documental sobre las situaciones que ha vivido en los últimos 5 años como fugitiva.

Inés Gómez Mont prepararía su regreso con un documental sobre su vida

Según información proporcionada por Chamonic, Inés Gómez Mont lanzaría en 2027 un documental o un libro donde detallaría su vida tras ser señalada de diversos delitos.

Inés Gómez Mont está acusada de delitos relacionados con lavado de dinero, peculado, malversación y delincuencia organizada.

Inés Gómez Mont (Instagram/@inesgomezmont)

Supuestamente, el nuevo proyecto de Inés Gómez Mont buscaría mostrar “su verdad” y una investigación de su vida, así como de los señalamientos en su contra.

Hasta el momento, Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión en su contra, pero la Interpol retiró la ficha de búsqueda y se desconoce si las autoridades de México retirarán las acusaciones.

¿Cuál fue el último trabajo de Inés Gómez Mont? Regresó al medio como escritora

A pesar de seguir prófuga de la justicia, Inés Gómez Mont regresó al medio como escritora de un libro de ficción llamado Ley de Fuego, el cual se publicó el 11 de septiembre de 2026.

Inés Gómez Mont trabajó por última vez en la televisión en 2019 en el programa Familias frente al fuego y solía ser conductora invitada en el programa Hoy.

La conductora había escrito libros infantiles y familiares, por lo que ahora debutará en el género de las novelas con Ley de Fuego.

Hasta el momento, autoridades no se han manifestado por el lanzamiento del libro de Inés Gómez Mont y tampoco mencionan si estaban enterados de sus actividades laborales a pesar de tener un proceso legal en su contra.