Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga fueron notificados formalmente por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de la cancelación la ficha roja de localización que existía en su contra.

Solicitud internacional que se encontraba vigente desde 2021 debido a una orden de aprehensión emitida en México contra el reconocido matrimonio.

Interpol confirma retiro de las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

El retiro de las fichas rojas de la Interpol se hizo efectivo el pasado 25 de septiembre, a poco más de un año de que la defensa solicitará la cancelación de los expedientes de búsqueda de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

Los abogados sostuvieron que el caso se sostenía por una presunta motivación política, situación que resultaba violatoria del artículo 3 de la Constitución de Interpol.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga (Agencia México )

Se dijo que de extraditarlos, corrían el riesgo real de una “detención arbitraria” debido al abuso de la prisión preventiva oficiosa, tema por el cual México ya recibió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así como se argumentó que la exposición pública del caso violaba el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Situación que se agravó por la falta de un poder judicial verdaderamente independiente.

La cancelación de las fichas rojas no causa sorpresa. El pasado 30 de septiembre, Claudia Sheinbaum mencionó el tema durante su conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta de México exigió al gobierno de Estados Unidos una explicación, su reactivación y la extradición.

Estamos pidiendo su extradición. Pedimos reciprocidad, porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

¿Cuál es la situación jurídica de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga?

La orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo sigue vigente en México; sin embargo, la cancelación de la ficha roja impide su detención internacional.

En los últimos días, Sheinbaum ha insistido en la reactivación y la extradición de la pareja que radica en Florida.

Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición, pero no se ha recibido una respuesta favorable hasta ahora.