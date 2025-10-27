El esposo de Inés Gómez Mont de 42 años de edad, Víctor Álvarez Puga, fue detenido en Estados Unidos de una forma inesperada.

Aunque la detención de Víctor Álvarez Puga no tiene acción directa con sus acusaciones en México, sí se podría pedir la extradicción.

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Estados Unidos

El empresario y prófugo de la justicia en México, Víctor Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos, aunque su detención no tiene nada que ver con sus presuntos delitos fiscales en México.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga (Agencia México )

A cuatro años de que Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Mont, comenzara a ser buscado por la Interpol, el empresario fue detenido.

Según la información dada fue hace un mes que Víctor Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos, con delito vinculado a migración más allá de los fiscales que tiene en México.

El esposo de Inés Gómez Mont fue detenido por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés), debido a las irregularidades en su estadía como migrante.

Actualmente se encuentra detenido en Krome North Service Processing Center.

En México ya se rumoraba que el empresario había huído junto con Inés Gómez Mont y sus hijos a Estados Unidos escapando del fraude fiscal en su país.

México podría pedir la extradicción de Víctor Álvarez Puga

Ahora que Víctor Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos, el periodista Darío Celis, no duda que podrían extradictarlo.

Debido a que la ficha roja de la Interpol sigue activa, México podría pedir su extradicción al país.

En México, Víctor Álvarez Puga es acusado de presunta corrupción y desvío de recursos, apuntando a lavado de dinero y delincuencia organizada.

Hasta el momento aún se desconoce el paradero de Inés Gómez Mont.