Galilea Montijo fue cuestionada nuevamente sobre Inés Gómez Mont, pero aseguró que no tiene información sobre su paradero ni mantiene comunicación con ella actualmente.

“No voy a hablar del tema. Cosas políticas que no, no voy a hablar del tema, que ni siquiera aporto nada, porque no sé nada”. Galilea Montijo, presentadora de televisión

La conductora respondió a los periodistas después de que el caso de Inés Gómez Mont retomara relevancia por una decisión relacionada con la Interpol.

Galilea Montijo señaló que prefiere mantenerse al margen y sostuvo que no puede aportar información porque desconoce la situación actual de su excompañera.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont?

Ante las preguntas de los reporteros, Galilea Montijo rechazó hablar sobre el caso y explicó que desconoce cualquier información relacionada con la situación de Inés Gómez Mont.

Galilea Montijo (Instagram/@galileamontijo)

Cuando los periodistas preguntaron si había tenido algún contacto reciente con Inés Gómez Mont, Galilea Montijo respondió de manera contundente que tampoco existe comunicación entre ambas.

“Nada, nada muchachos”, dijo la conductora, quien anteriormente había hablado públicamente sobre la distancia que mantiene actualmente con su examiga.

Las preguntas surgieron después de que se conociera el retiro de la ficha roja de Interpol que estaba relacionada con Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el retiro de la ficha roja de Inés Gómez Mont?

Claudia Sheinbaum confirmó que México impugnará el retiro de la ficha roja y señaló que el Gobierno Federal solicitará explicaciones sobre la decisión.

La presidenta sostuvo que existen elementos para mantener las investigaciones contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son buscados por autoridades mexicanas.

Sheinbaum también afirmó que ambos tienen órdenes de aprehensión en México y cuestionó que Interpol haya retirado la alerta internacional emitida anteriormente.

La mandataria relacionó las acusaciones con presuntas operaciones mediante facturas falsas destinadas a evitar el pago de impuestos por parte de empresarios.