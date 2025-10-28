Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confía en que pronto extraditen a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, desde Estados Unidos.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo tras la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos, que “la idea es que se envíe a México”.

Esto luego de que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) detuviera a Víctor Manuel Álvarez Puga por temas migratorios y no por los delitos de fraude que se le acusan en México.

Nota en desarrollo, en breve más información...