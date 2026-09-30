Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México impugnará la decisión que dejó sin efecto la ficha roja de Interpol contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes enfrentan acusaciones por presuntos delitos relacionados con operaciones financieras irregulares.

“Me comentaron en la mañana que les quitaron la ficha roja a (Inés) Gómez Mont y (Víctor Manuel) Álvarez Puga, fíjense…. Apenas van a preguntar cuáles son las razones, vamos a solicitar que se recuperar la ficha roja, si van a otros países, debe hacerse la orden de aprehensión porque son delincuentes”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México aseguró que existen elementos suficientes para sostener las investigaciones y reiteró que las autoridades mexicanas continuarán las acciones legales para lograr la localización y detención de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

El caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga volvió a colocarse en el centro del debate público por las implicaciones judiciales y fiscales que arrastra desde 2021 por delincuencia organizada y lavado de dinero de más de 2,900 millones de pesos.

Gómez Mont y Álvarez Puga son delincuentes y deben ser detenidos: Sheinbaum

Tras informar que México impugnará el retiro de la ficha de la Interpol a Gómez Mont y Álvarez Puga, la presidenta Sheinbaum fue clara al señalarlos como claros delincuentes, razón por lo que deben ser detenidos.

“Gómez Mont y Álvarez Puga son factureros reconocidos con orden de aprehensión en México”, apuntó Sheinbaum “con todas las pruebas habidas y por haber”, refrendó.

Con ello, Sheinbaum recordó que Gómez Mont y Álvarez Puga “se dedicaban a facturar a empresarios, con facturas falsas para evitar el pago de impuestos”, concluyó la presidenta de México.