Claudia Sheinbaum acusó misoginia de quienes especularon sobre una presunta reunión entre ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su gira por Palenque.

Desde su conferencia, la presidenta reiteró que “no tendría nada de malo” si se reuniera con AMLO; sin embargo, esto nunca ocurrió.

Asimismo, reiteró que los señalamientos que insinúan que no puede tomar decisiones sobre el país son rasgos de misoginia de quienes los hacen.

“Ah no, pero ‘ya fue a pedir línea’, ‘ya desde palenque están orientando la política nacional’. Tiene mucho rasgo de misoginia la verdad, como si la presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum: “No tendría nada de malo” reunión con AMLO

Ante los señalamientos sobre la presunta reunión con AMLO para “pedir línea”, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que “no tendría nada de malo” si se hubieran visto.

Claudia Sheinbaum recordó que su visita a Palenque, Chiapas, fue una gira planificada para visitar la unión del Tren Interoceánico con el Tren Maya, que destacó como una obra muy importante.

“Fuimos a Palenque, ya lo teníamos programado… ‘ay, ya fue la presidenta a pedir línea’. Para empezar no tendría nada de malo que me reuniera con el presidente López Obrador, no tendría nada de malo, pero no me reuní” Claudia Sheinbuam

Asimismo, reiteró que estos señalamientos son una muestra de la misoginia de quienes quieren dar a entender que la presidenta no es capaz de tomar decisiones por sí misma.

Además, se burló de que llamaran “cónclave” su reunión con la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción durante la gira.

Finalmente, reiteró que “el pueblo tiene que tener la certeza de que la presidenta no agacha la cabeza”.