La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló de la relación que tiene con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que es muy aparte de la que sostiene con Beatriz Gutiérrez Müller.

Sheinbaum expuso que con la esposa de AMLO, su relación es más estrecha y que su amistad se sigue manteniendo independientemente de quién es su esposo.

Claudia Sheinbaum confirma comunicación con AMLO, pero solo por la “transformación”

La mandataria fue cuestionada en la conferencia del pueblo del 8 de mayo de 2025, sobre la comunicación que mantiene con el expresidente de México, AMLO.

Primero, Claudia Sheinbaum se burló de que se dijera que lo había visto en visita a Palenque, Chiapas, pero luego aclaró que la comunicación es únicamente por el proyecto que tienen en común.

Claudia Sheinbaum tiene relación más estrecha con Beatriz Gutiérrez Müller

La presidenta de México aclaró que su conversación con AMLO no va más allá que “la transformación” o la llamada 4T, pero con Beatriz Gutiérrez Müller sí es de amigas.

Claudia Sheinbaum compartió que conoce a Müller desde que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), relación de amistad que han mantenido a lo largo del tiempo.

Sin embargo, aclaró que no es que vea muy seguido a la esposa de AMLO, pero cuando se ven, hablan de familia, trabajo académico, entre otros temas.