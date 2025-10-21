Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México apunta que Gerardo Fernández Noroña es responsable de informar sobre su solicitud de licencia en Senado.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 21 de octubre, la presidenta de México resaltó que es responsabilidad del senador informar con detalles el porque pidió licencia ante la Cámara de Senadores.

A través de una transmisión en vivo del pasado 20 de octubre, Gerardo Fernández Noroña adelantó que pediría una licencia temporal a su cargo como senador, sin dar más explicaciones que un “es para bien”.

Nota en desarrollo, en breve más información...