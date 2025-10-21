Gerardo Fernández Noroña explicó porque pidió licencia por 9 días en la Cámara de Senadores y reveló que se va a Palestina.

“Me voy este miércoles mañana en la noche y regreso el 2 de noviembre” Gerardo Fernández Noroña

El 20 de octubre, Gerardo Fernández Noroña anunció que pediría una licencia temporal de su cargo como senador, pero no había dado detalles.

El martes 21 de octubre Noroña aclaró que pidió esta licencia para viajar a Palestina y otros países en la región en Medio Oriente.

Cabe señalar que en el sistema legislativo, Fernández Noroña no está adscrito a alguna comisión que pudiera justificar el viaje a Palestina por lo que los encuentros que sostenga con autoridades no serían de caracter oficial.

Por ahora Gerardo Fernández Noroña aseguró que debido a que es una licencia temporal no requiere un sustituto, a pesar de que trascendió que Dunia Ludlow Deloya sería su suplente.

Gerardo Fernández Noroña pide licencia en el Senado para viajar a Palestina; da detalles de su viaje y cuentas bancarias

En esta conferencia de prensa, el senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que su viaje a Palestina es para reunirse con autoridades palestinas y visitar asentamientos.

Así como reuniones con autoridades de Emiratos Arabes, las cuales les pagaron los viáticos con su aerolínea para que pudiera llegar al Medio Oriente, y otros encuentros en Jordania.

Las fechas de salida de su viaje hacia Palestina será a partir del miércoles 22 de octubre por la noche y este tendrá una duración de 9 días.

El regreso del senador a México está contemplado para el próximo 2 de noviembre.

En más detalles de la licencia esta fue solicitada para que su ausencia no fuera incompatible con las sesiones de la Cámara de Senadores, y para no recibir la dieta correspondiente a esos días.

A partir del 24 de octubre es que entra la licencia de Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores, de la que se espere que dure 9 días y después el senador pueda retomar sus actividades legislativas.