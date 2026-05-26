La Cámara de Diputados confirmó la recepción de la solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señaló Kenia López Rabadán.

La solicitud por escrito está firmada por once diputados de Chihuahua, pertenecientes a Morena, haciendo uso de su derecho, aunque no fue sometido ante el Congreso local.

El escrito está fechado el lunes 25 de mayo, con hora de recibido a las 9:51 horas de hoy martes 26 de mayo, por lo que tendrán tres días para ratificarlo.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también explicó parte del proceso a seguir para el juicio político.

Cámara de Diputados recibe solicitud de juicio político contra Maru Campos

En la Cámara de Diputados recibieron la mañana de este martes 26 de mayo, la solicitud de juicio político en contra de Maru Campos, que deberá ser ratificada a más tardar el 29 de mayo.

Kenia López Rabadán lo confirmó en conferencia de prensa y explicó que de ser ratificada la solicitud, será turnada a la Subcomisión de Examen Previo.

La primera página de la solicitud de juicio político no menciona los cargos por los que se presentó dicho documento, aunque son ocho las razones por las que se lleva a cabo.

Los diputados de Morena que firmaron dicha solicitud de juicio político son:

Edin Cuauhtémoc Estrada Magdalena Rentería Pérez Leticia Ortega Máynez Óscar Daniel Avitia Elizabeth Guzmán Argueta María Antonieta Pérez Reyes Brenda Francisca Ríos Pedro Torres Estrada Edith Palma Ontiveros Herminia Gómez Carrasco Jael Argüelles Díaz

Solicitud de juicio político contra Maru Campos: esto dice la Cámara de Diputados sobre el proceso

Tal como describe la solicitud enviada a la Cámara de Diputados, el juicio político se puede realizar con base en el artículo 110 de la Constitución por las siguientes causas:

Ataque a instituciones democráticas Ataque a la forma de gobierno Violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales Ataque a la libertad de sufragio Usurpación de funciones Infracción a la Constitución Omisión de carácter grave Violaciones sistemáticas o graves a los programas y planes

Los denunciantes deberán presentar pruebas suficientes para establecer que en efecto hay una violación de los funcionarios.

Tras la ratificación, se turnará a la sección instructora para llevar a cabo diligencias para llegar a conclusiones en un plazo de 60 días; el periodo se puede amplia-.

En caso de que encuentren pruebas suficientes, se someterá al Pleno de la Cámara de Diputados para decidir la separación del cargo, en este caso, de Maru Campos.