El senador y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, respaldó el viaje a Palestina de Gerardo Fernández Noroña, ya que todos reciben invitaciones de dicha índole.

“No hay que sorprenderse, todos los legisladores del mundo tenemos esa responsabilidad, de acrecentar los puentes [..]”. Alejandro Murat, senador de Morena

Tras anunciar que pedirá licencia en el Senado en su plática con seguidores, Gerardo Fernández Noroña confirmó que viajará a Palestina por invitación ante su solidaridad.

La invitación fue compartida por Gerardo Fernández Noroña en sus redes sociales; sin embargo, ha sido ampliamente cuestionada por el costo de dicho viaje a Palestina.

Gerardo Fernández Noroña pide licencia en el Senado para viajar a Palestina (Eduardo Díaz)

En el Senado, Alejandro Murat fue cuestionado por medios sobre las invitaciones de gobiernos extranjeros para realizar viajes como el que hará Gerardo Fernández Noroña a Palestina.

Al respecto, Alejandro Murat afirmó que no hay sorpresa en el viaje de Gerardo Fernández Noroña (sin mencionarlo), ya que invitaciones similares son enviadas a todos los legisladores en todo el mundo.

Las cuales se enviarían de manera permanente, ya que sería parte de su “actividad natural” para mantener diplomacia parlamentaria, según definió Alejandro Murat.

Asimismo, aseveró que, como legisladores, es su responsabilidad acrecentar los puentes y mantener el diálogo para un mejor entendimiento, hecho que sucedería a nivel internacional.

Aunque Alejandro Murat no mencionó la misión de Gerardo Fernández Noroña a Palestina, ni sobre el pago de su viaje de parte de Palestina.