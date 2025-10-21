El legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, reveló que pedirá licencia en el Senado, mediante su transmisión en vivo de hoy lunes 20 de octubre.
“Es para bien, sí necesito hacerlo, no es un asunto de berrinche, de presión, nada”.Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena
Gerardo Fernández Noroña se ha visto envuelto en diversas polémicas en últimas fechas, después de dejar su cargo como presidente del Senado durante el primer año legislativo.
Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña descartó que la solicitud de licencia en el Senado sea referente a dichos temas, ni presiones por lo mismo.
¿Por qué Gerardo Fernández Noroña pedirá licencia en el Senado? Esto dijo
Gerardo Fernández Noroña solicitará licencia a partir del 24 de octubre, aunque sería temporal, menos de un mes.
Según lo explicado por Gerardo Fernández Noroña, tiene una tarea específica que debe realizar y que sería incompatible con el desempeño de sus funciones en el Senado, por lo que, afirmó, su licencia “es para bien”.
Aunque aseveró que hay varias especulaciones sobre por qué solicitará licencia, Gerardo Fernández Noroña afirmó que se dará a conocer la razón a los medios el día 21 de octubre en el Senado.
Asimismo, Gerardo Fernández Noroña descartó que incurriera en algún tipo de chantaje ni un experimento social, sino porque necesita realizar la tarea específica que definió de muy importante.
Gerardo Fernández Noroña aseguró que no se moverá del Senado por los próximos cinco años, como se decidió en las elecciones de 2024, aunque la tarea es por el bien de México.