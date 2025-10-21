Gerardo Fernández Noroña solicitará licencia temporal en la Cámara de Senadores por un viaje a Palestina.

Ante este viaje Dunia Ludlow se baja como su suplente, así lo explicó el mismo senador en conferencia de prensa este 21 de octubre.

Entre las razones por las que Dunia Ludlow no tomará protesta en la suplencia en la Cámara de Senadores de Gerardo Fernández Noroña es que este viaje sólo será de 9 días, por lo que sería muy poco tiempo en el cargo, situación que ambos coincidieron.

Dunia Ludlow se baja como suplente de Noroña en el Senado por estas razones

El viaje de Gerardo Fernández Noroña a Palestina será del 22 de octubre al 2 de noviembre, tiempo de 9 días en el que pidió una licencia temporal a su cargo como senador de México.

Este viaje tiene la finalidad de que Gerardo Fernández Noroña se pueda reunir con autoridades de Emiratos Arabes, así como directamente de Palestina además de visitar asentamientos.