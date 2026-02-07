La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el sábado 7 de febrero la puesta en marcha de la beca de transporte, dirigida a estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

Es un gusto anunciar en San Luis Potosí que todos los estudiantes de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en el país contarán con beca de transporte Claudia Sheinbaum en X

Se trata de un apoyo bimestral para transporte que constará de 1 mil 900 pesos y que beneficiará a alrededor de 80 mil estudiantes a niveles licenciatura y posgrado.

¿Cómo registrarse a la beca de transporte para estudiantes de la Rosario Castellanos?

En el marco de un evento para inaugurar la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum adelantó que los alumnos de esta casa de estudios recibirán una beca de transporte.

Sheinbaum anuncia beca de transporte para estudiantes de la Rosario Castellanos (Especial)

“Decidí en Michoacán tener una beca por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia [...] es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos que tienen”

Aunque el apoyo de transporte se implementará primero en Michoacán, todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellano s tendrán acceso a la Beca Gertrudis Bocanegra.

Hasta febrero de 2026, todavía no se han dado a conocer fechas oficiales para el registro de este apoyo que consta de 1 mil 900 pesos, por lo que los estudiantes deberán estar atentos a anuncios.

Claudia Sheinbaum inaugura Universidad Nacional Rosario Castellanos en San Luis Potosí

Durante el evento inaugural, Claudia Sheinbaum detalló que los primeros edificios que componen la Universidad Rosario Castellanos fueron construidos por el Gobierno del Estado a cargo del gobernador Ricardo Gallardo.

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, puntualizó que la UNRC de San Luis Potosí cuenta con:

36 aulas

Cinco laboratorios

Dos laboratorios de cómputo

Una Cámara de Gesell

Canchas deportivas

Una plaza cívica

Áreas comunes