Banco Santander México informó el lanzamiento de la tercera edición de su beca en donde otorgarán 20 apoyos económicos de 100 mil pesos.

Así puedes ganarte una de las Becas Santander de Excelencia Académica 2026, iniciativa que busca impulsar a estudiantes con alto nivel académico en el país.

Estos son los pasos para obtener la beca Santander de 100 mil pesos

La convocatoria para la beca Santander de 100 mil pesos se encuentra dirigida a estudiantes de instituciones públicas o privadas, sin importar si son clientes o no.

Santander (Especial)

Estos son los pasos para obtener la beca Santander de 100 mil pesos:

Registrarte en la plataforma oficial: https://app.santanderopenacademy.com/es/program/de-excelencia-academica-2026

El proceso de inscripción estará abierto hasta el 13 de abril del 2026

Los resultados serán publicados el 30 de junio de 2026

La entrega del apoyo económico se realizará a través de la cuenta personal de los beneficiarios en Santander Open Academy, donde se indicarán los pasos a seguir para la dispersión del recurso

Los requisitos para competir por una beca Santander de 100 mil pesos son:

Estar cursando estudios técnicos, licenciatura, maestría o doctorado Tener un promedio mínimo de 8.8 Haber completado al menos 30% de los créditos del plan académico

En tres años la beca Santander ha beneficiado a 60 estudiantes destacados

Con la Beca Santander de Excelencia Académica 2026 se destinarán 2 millones de pesos adicionales para impulsar a estudiantes universitarios con alto desempeño en el país.

En tres años con lo que se ha beneficiado a 60 estudiantes destacados, consolidando a Santander como uno de los principales impulsores privados de estudiantes de excelencia en México.

Con esta nueva convocatoria, el programa alcanza una inversión acumulada de 6 millones de pesos.

Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Universidades y Director General de Universia México, resaltó la importancia de la Beca Santander de Excelencia Académica 2026.

“Las becas de excelencia son de las más esperadas cada año porque dan un apoyo único de 100 mil pesos a 20 alumnos destacados en educación superior lo que marca una diferencia para sus estudios con un impacto transformador en sus vidas” Arturo Cherbowski Lask