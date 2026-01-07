Alma Herrera es considerada una figura relevante en la transformación de la educación superior pública de México, siendo la rectora de la Universidad Rosario Castellanos. Es por eso que aquí te contamos todo acerca de su trayectoria de más de 40 años enfocada en la educación.

¿Quién es Alma Herrera Márquez?

Alma Xóchitl Herrera Márquez es una académica, investigadora y gestora educativa mexicana, reconocida por su trabajo en educación superior, políticas públicas educativas y evaluación institucional.

Actualmente, se desempeña como rectora de la Universidad Rosario Castellanos (URC), institución que fue impulsada para ampliar el acceso a la educación superior en todo el país.

A lo largo de su trayectoria ha ganado diversos premios y distinciones como:

Premio de Investigación Educativa: Proyecto: Evaluación Institucional de la Carrera de Psicología de la ENEP Zaragoza a partir de 5 dimensiones: Histórica, Económica, Científico-Técnica, Pedagógica y Administrativa

Premio de Investigación Educativa: Proyecto: Determinación de Rasgos Científico- Profesionales en el Área de la Salud para los próximos 10 años en México

3º Premio de la Beca Internacional de Investigación en Políticas de Medicamentos

¿Qué edad tiene Alma Herrera Márquez?

No hay información disponible sobre la edad de Alma Herrera Márquez; sin embargo, en una publicación se le felicita el 31 de octubre por su cumpleaños. Además, de acuerdo a una semblanza, la académica cuenta con más de 40 años de trayectoria, por lo que tiene entre 60 y 65 años.

¿Alma Herrera Márquez tiene esposo?

No hay información sobre la vida personal de Alma Herrera, por lo que se desconoce cuál es su situación amorosa.

¿Qué signo zodiacal es Alma Herrera Márquez?

De haber nacido el 31 de octubre, Alma Herrera es Escorpio, signo que se reconoce por su intensidad, determinación y magnetismo.

¿Alma Herrera Márquez tiene hijos?

Se desconoce si la rectora de la URC tiene hijos, pues la información disponible se centra en su vida profesional.

¿Qué estudió Alma Herrera Márquez?

Alma Herrera cuenta con una sólida formación académica enfocada en educación, pues cuenta con una Licenciatura en Psicología, una Maestría en Enseñanza Superior y un Doctorado en Pedagogía.

¿En qué ha trabajado Alma Herrera Márquez?

A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria, Alma Herrera Márquez ha ocupado diversos cargos relevantes en el ámbito educativo y gubernamental: