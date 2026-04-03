En pleno Viernes Santo, Claudia Sheinbaum destacó los apoyos educativos que su gobierno otorga para fortalecer la enseñanza pública en México.

“En 2026 todas las y los estudiantes de primaria pública recibirán en agosto un apoyo para útiles y uniformes escolares” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A través de su cuenta de X, anunció que a partir de agosto de 2026 los alumnos de primaria pública recibirán un apoyo universal de 2 500 pesos destinado a útiles y uniformes escolares.

Con esta nueva beca se amplía la cobertura de apoyos directos, sumándose a programas como Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Rita Cetina, con el objetivo de reducir la desigualdad educativa.

En Viernes Santo, Claudia Sheinbaum resalta las becas a estudiantes

A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum resaltó los apoyos que se le dan a estudiantes, lo que reafirma el compromiso gubernamental de reducir la desigualdad social a través de la permanencia escolar.

Claudia Sheinbaum informa sobre becas a estudiantes en Viernes Santo (@Claudiashein / X )

Claudia Sheinbaum destacó que actualmente el gobierno de México ya garantiza la entrega de becas a estudiantes de niveles secundaria, bachillerato y universidad mediante diversas iniciativas federales:

Estudiantes de educación media superior de escuelas públicas: Beca Benito Juárez

Estudiantes universitarios: Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Estudiantes de secundaria pública: Beca Rita Cetina

Estos esfuerzos financieros buscan aliviar la economía de las familias mexicanas y asegurar que la formación académica sea un derecho accesible para todos.

Claudia Sheinbaum anuncia una nueva beca para estudiantes de primaria pública

Sin embargo, a partir de agosto de 2026 los alumnos de primaria pública también contarán con un apoyo económico de 2 500 pesos mexicanos.

Este Viernes Santo Claudia Sheinbaum informó que este apoyo a estudiantes de primaria púbica se encontrará destinado a útiles y uniformes escolares.

De esta manera se amplía la cobertura de apoyos directos a las familias y reforzando la equidad educativa desde los primeros grados.

Con esta nueva beca, la administración federal busca garantizar que todos los estudiantes, desde primaria hasta nivel superior, cuenten con los recursos necesarios para su aprendizaje

Esto con el objetivo de garantizar la permanencia escolar y reducir la desigualdad educativa.