Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es considerada como una de las máximas representantes de la derecha en España, conocida por sus declaraciones contra el aborto, la comunidad LGBT y las izquierdas.

Más recientemente, Isabel Díaz Ayuso fue motivo de polémica internacional tras afirmar que México, Venezuela, Cuba y Nicaragua son “narcoestados” gobernados por la ultraizquierda.

¿Quién es Isabel Díaz Ayuso?

Isabel Natividad Díaz Ayuso es una periodista y política española, que desde agosto de 2019 se desempeña como presidenta de la Comunidad de Madrid, puesto que ha ocupado en tres legislaturas consecutivas.

Isabel Díaz Ayuso comparó al gobierno mexicano con regímenes autoritarios (Tomada de video)

La derechista nació en el seno de una familia de clase media, residente en el distrito de Chamberí, España, donde fue criada por sus padres (dedicados a la venta de artículos médicos) y donde aún reside.

Se sabe que Isabel Díaz Ayuso es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con formación en comunicación política.

Su proyección internacional creció especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando defendió una estrategia menos restrictiva en Madrid y mantuvo fuertes desacuerdos con el Gobierno español.

¿Cuántos años tiene Isabel Díaz Ayuso?

Isabel Díaz Ayuso nació el 17 de octubre de 1978, por lo que tiene 47 años y cumplirá 48 años en octubre de 2026.

¿Quién es el esposo de Isabel Díaz Ayuso?

Isabel Díaz Ayuso no está casada actualmente, pero es conocido que mantiene una relación sentimental con Alberto González Amador, un técnico sanitario de origen andaluz.

Antes de esta relación, Isabel Díaz Ayuso estuvo casada con Sergio Hernández-Torre entre 2008 y 2011.

¿Isabel Díaz Ayuso tiene hijos?

Isabel Díaz Ayuso no ha tenido hijos. Ella misma ha dicho en entrevistas que no ha podido ser madre, además de que recientemente sufrió un aborto espontaneo.

Isabel Díaz Ayuso (Redes Sociales )

¿Qué estudió Isabel Díaz Ayuso?

Isabel Díaz Ayuso cuenta con una Licenciatura en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como un Máster en Comunicación Política y Protocolo.

¿En qué trabajó Isabel Díaz Ayuso?

Antes de iniciar su carrera política, Isabel Díaz Ayuso trabajó en varias áreas relacionadas con la comunicación y el periodismo, luego desempeñó distintos cargos dentro del Partido Popular (PP)

Isabel Díaz Ayuso se afilió al Partido Popular (PP) en 2005, cuando tenía 26 años, trabajando inicialmente en el manejo de las redes sociales, ganándose la confianza de los puestos más altos.

Sus fuertes vínculos la llevaron a ocupar puestos como:

Presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2022

Diputada de la Asamblea de Madrid

Viceconsejera de Presidencia y Justicia del Gobierno autonómico

Isabel Díaz Ayuso (Redes Sociales )

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, asegura que México vive en un narcoestado

Durante The Hispanic Prosperity Gala, un acto celebrado en la residencia privada de Donald Trump en Mar-a-Lago, Isabel Díaz Ayuso lamentó que varios países latinoamericanos estén gobernados por narcoestados.

En específico, Isabel Díaz Ayuso incluyó a México, Venezuela, Cuba y Nicaragua entre el listado de los países gobernados por “narcoestados de ultraizquierda”.

Además, reconoció a Argentina por darle la espalda a la izquierda y votar por la derecha.

“(Que) pronto Cuba, Nicaragua y otros países, como México, como ha sucedido con Argentina, recuperen su libertad y se ponga fin a los NARCOESTADOS que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá”

En ese contexto, Isabel Díaz Ayuso agregó que, frente al miedo y el totalitarismo, desde Madrid envían “fuerza, valor y libertad” a los países gobernados por ‘narcoestados’.

Asimismo, sostuvo que España celebra cada avance de Estados Unidos en la defensa de la hispanidad y lo definió como el “principal faro del mundo libre”.