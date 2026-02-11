Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y uno de los principales referentes de la derecha en España, generó polémica tras asegurar que México es un “narcoestado” de ultraizquierda.

“(Que) pronto Cuba, Nicaragua y otros países, como México, como ha sucedido con Argentina, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá” Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Díaz Ayuso hizo estas declaraciones —en las que también calificó a Cuba y Nicaragua como “narcoestados”— durante The Hispanic Prosperity Gala, un acto celebrado en la residencia privada de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Isabel Díaz Ayuso incluye a México entre los “narcoestados”

En medio del tenso ambiente político entre Estados Unidos y América Latina, la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo votos para que México, Venezuela, Cuba y Nicaragua dejen atrás a los “narcoestados de ultraizquierda”.

“Destruyendo familias y creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad” Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso agregó que, frente al miedo y el totalitarismo, desde Madrid envían “fuerza, valor y libertad” a los países gobernados por ‘narcoestados’.

Además, dijo que España celebra cada paso que Estados Unidos está dando en su defensa de la hispanidad e incluso lo calificó como el “principal faro del mundo libre“.

Isabel Díaz Ayuso anuncia reconocimiento a Estados Unidos

A sus declaraciones, Isabel Díaz Ayuso añadió que concederá en este 2026 la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, año en el que se conmemora el 250 aniversario de su independencia.

Este mismo reconocimiento ha sido entregado en los últimos años a los presidentes:

Volodímir Zelenski, Ucrania (2022)

Daniel Noboa, Ecuador (2023)

Javier Milei, Argentina (2024)