Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, descarta que España se disculpe con México y tacha la idea de populista: “Dejen de retorcer el pasado”.

El rey Felipe VI de España admitió que hubo “mucho abuso” en la conquista de América durante su vista a la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”.

Dicha declaración avivó el debate sobre si España debería disculparse con la comunidad indígena de América, lo cual ya fue descartado por Ayuso, quien asegura que su país “llevó el progreso” al continente.

Ayuso niega que España vaya a disculparse con México

Isabel Díaz Ayuso pertenece al Partido Popular (PP), un bloque político ultraconservador. Su posición sobre las palabras del rey Felipe VI fueron contundentes: España no se va a disculpar con México.

La presidenta de la Comunidad de Madrid pidió que se dejara en paz el tema de la disculpa a México.

“Lejos de pedir perdón, quiero decirles que estamos orgullosos del legado de España en México y viceversa” Isabel Díaz Ayuso

¿Pedir perdón? ¡Será orgullo!



Dejen de retorcer el pasado con gafas populistas del presente.



España y Méjico compartimos apellidos, religión, idioma, hospitales, universidades, el mestizaje de Cortés.



Dejen en paz al Rey de todos. pic.twitter.com/Z1hEOFa3jm — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 18, 2026

Según Ayuso, España creó la Nueva España para civilizar y mostrar otra perspectiva de la vida e incluso destacó que aún existen infraestructuras construidas durante este periodo.

Isabel Díaz Ayuso mencionó que España llevó “civilización” a México y que las propias comunidades indígenas se habían unido a Hernán Cortés, “padre del mestizaje”.

“Somos una historia compartida, no se entendería una nación sin la otra, por eso dejen de retorcer el pasado con las gafas populistas del presente” Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso asegura que mayas y aztecas eran quienes cometían abusos

El discurso radical de Isabel Díaz Ayuso continuó con unas desafortunadas declaraciones a medios, donde tachó a las civilizaciones mayas y aztecas de abusadores.

Según Ayuso, los mayas y aztecas abusaban de otras civilizaciones, por lo que cree que los españoles llevaron orden al “Nuevo mundo”.

Ayuso afirmó que el sincretismo de España y México abrió caminó al mundo actual, donde se comparten costumbres, idioma y religión.

Finalmente, Isabel Díaz Ayuso dijo creer que la petición de una disculpa de España a México por la conquista es un idea de los gobiernos populistas con intenciones políticas.