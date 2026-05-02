Isabel Díaz Ayuso confirmó que viajará a México del 3 al 12 de mayo de 2026 para participar en el homenaje a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

La agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid incluye reuniones con empresarios como Alsea y CEMEX, encuentros con estudiantes en Monterrey y visitas a ciudades como Aguascalientes y Xcaret.

Además, recibirá la Medalla de la Libertad y las llaves de la ciudad en sesión solemne del Congreso de Aguascalientes.

Ayuso visitará México para homenaje a Hernán Cortés; gira de trabajo durará 10 días

Isabel Díaz Ayuso confirmó que asistirá a la ceremonia homenaje en honor a Hernán Cortés, la cual se realizará el domingo 3 de mayo de 2026 en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX).

La comunidad de Madrid manifestó que el viaje institucional de Ayuso en México tiene la finalidad de robustecer las relaciones económicas y culturales entre los dos países.

Isabel Díaz Ayuso (Redes Sociales )

Su agenda de trabajo por México no solo contempla su presencia en el homenaje a Hernán Cortes en CDMX, sino también una visita a la Basílica de Guadalupe.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid estará presente en ciudades como:

Monterrey

Aguascalientes

Xcaret

En su visita oficial, Isabel Díaz Ayuso tiene pactadas reuniones con empresarios como Alsea y CEMEX, así como estudiantes de la Universidad de la Libertad y el Tec de Monterrey.

Se espera que la funcionaria española reciba la Medalla de la Libertad, así como las llaves de la ciudad, la cuales le serán entregadas en sesión solemne por el Congreso de Aguascalientes.

Puntualmente, el viaje de Isabel Díaz Ayuso tendrá lugar del 3 al 12 de mayo, en el que hasta el momento se desconoce si se reunirá con algún funcionario del gobierno federal.