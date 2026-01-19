La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el reciente ingreso de un avión estadounidense a México no requería del aval del Senado para su aterrizaje.

“No tenía que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos. Es una autorización que se dio en el mes de octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo con la presidenta la autorización para el aterrizaje del avión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se dio desde octubre de 2025.

Asimismo, reiteró que no se trata de algo “excepcional”, pues se trata de tareas de logística que se realizan entre ambos países.

“No tenía que haberse consultado”, señala Sheinbaum por aterrizaje de avión estadounidense

Luego de que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, reclamara una explicación sobre el aterrizaje del avión estadounidense en el aeropuerto de Toluca, la presidenta aseveró que “no tenía que haberse consultado”.

De acuerdo con la presidenta, el avión no portaba tropas estadounidenses y llegó a México por una capacitación.

Asimismo, reiteró que la autorización para la entrada de este avión Hércules C-130 se dio en octubre de 2025, por lo que no había que consultarse.

Sin embargo, aclaró que el plan original no era que aterrizara en el aeropuerto de Toluca.

Gobierno de México aclara aterrizaje del avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

La aclaración sobre el aterrizaje de un avión estadounidense en México se dio desde la tarde del 18 de enero de 2026.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el avión Hércules C-130 que aterrizó en Toluca tenía plena autorización de las autoridades mexicanas para su ingreso.

Sin embargo, fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien aclaró que dicha autorización se dio desde el mes de octubre de 2025.