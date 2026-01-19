Claudia Sheinbaum compartió quiénes viajaron en el avión estadoundense que aterrizó en el aeropuerto de Toluca el 17 de enero de 2026

Desde su mañanera, la presidenta resaltó que el aterrizaje en el aeropuerto de Toluca fue extraordinario, ya que deben de hacerlo en las bases aéreas militares; sin embargo, este descenso fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sheinbaum explica quiénes viajaban en el avión estadounidense que aterrizó en Toluca

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el avión proveniente de Estados Unidos arribó a Toluca, Estado de México, para el abordaje de servidores públicos mexicanos.

Esto para que pudieran tomar una capacitación programada y autorizada desde octubre de 2025.

“Aterrizó el avión de Estados Unidos, subieron servidores públicos a ese avión y fueron allá a capacitación” Claudia Sheinbaum

Asimismo, la presidenta señalo que “no es nuevo que haya capacitaciones” pues se trata de colaboraciones bilaterales, donde funcionarios estadounidenses también se capacitan en México.

Por otra parte, resaltó que no es la primera vez que un avión Hércules C-130 aterriza en México con la misma finalidad; sin embargo, ahora tuvieron que hacerlo en el aeropuerto de Toluca, en lugar de en una base aérea mexicana.

Cabe señalar que la capacitación que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum es dada por el Comando Norte de Estados Unidos.

Aterrizaje de avión estadounidense en Toluca fue autorizado por la Sedena por esta razón

Por otra parte, Claudia Sheinbaum resaltó que un avión como el que aterrizó en el aeropuerto de Toluca debía de hacerlo en una base aérea militar.

Sin embargo, por “una condición que se estableció”, se autorizó por la Sedena el aterrizaje en dicho aeropuerto.

“Fue una condición que se estableció, en efecto deben aterrizar en las bases aéreas militares y en este caso aterrizaron en Toluca y fueron autorizados por la Secretaría de la Defensa” Claudia Sheinbaum

La presidenta reiteró que se está fortaleciendo el Sistema de Seguridad Nacional para que éstos aviones militares extranjeros no tengan que venir por los funcionarios.

En su lugar, éstos viajarán en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Estados Unidos cuando tengan alguna capacitación.