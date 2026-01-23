La tarde de este miércoles 22 de enero se dio a conocer el aterrizaje de un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el AICM (Aeropuerto Internacional de Ciudad de México).

Este aterrizaje se da posterior a la llegada de un primer avión estadounidense, de la Fuerza Aérea, al Aeropuerto Internacional de Toluca, el cual se señaló, no tenía tropas de dicho país.

Se registró el aterrizaje de un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en específico del FBI, un Boeing identificado como JENA324, en el AICM en Ciudad de México.

Acorde con lo dado a conocer por Flightradar24, el avión de matrícula N874TW partió desde la Base Conjunta de Andrews en Maryland, Estados Unidos, hasta el AICM.

Avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos aterriza en el AICM (Captura de pantalla)

La pertenencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el avión se constata en dicha página de rastreo, sin embargo, no está disponible su itinerario como en vuelos comerciales.

Por lo mismo, no es posible confirmar la fecha en la cual el avión del Departamento de Justicia aterrizó en el AICM y si en realidad arribó al aeropuerto o sólo estaba sobrevolando en la CDMX.

De momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no han confirmado el aterrizaje de un avión del FBI en tierras mexicanas.

Reportan sobrevuelos de otros aviones estadounidenses en tierras mexicanas

La llegada del avión del Departamento de Justicia se da tras reportes de varios sobrevuelos sobre la Península de Yucatán, así como el aterrizaje de una aeronave estadounidense en Toluca el sábado 17 de enero.

Reportes en redes sociales señalaron que un segundo avión militar se encontraba en la Península de Yucatán, con la matrícula BLKCAT5, sin embargo, FlightRadar24 no muestra ninguna información al respecto.

Avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos habría aterrizado en el AICM (Borrowed7Time vía X)

