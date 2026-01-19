Tras la presencia de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Gobierno de México aclaró el motivo del aterrizaje de la aeronave en Toluca.

Circulan en redes sociales fotos de un avión militar estadounidense en el aeropuerto de Toluca, provocado diversas especulaciones.

Gobierno de México aclara aterrizaje del avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Ante los rumores sobre el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Gobierno de México publicó un mensaje en redes sociales.

El avión aterrizó el sábado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

“Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación” Gobierno de México

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación.



“Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral“, expresa el comunicado.

Por lo que los ciudadanos no se deben alarmar por esta situación.

Avión militar estadounidense aterriza en el Aeropuerto de Toluca



Llegada de un avión militar Lockheed Martin C-130J Super Hercules al Aeropuerto Internacional de Toluca, aeronave de transporte reconocida a nivel mundial por su capacidad logística y de carga.



¿Para qué se usa el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Estadounidense?

El avión Hércules C-130 suele utilizarse en operaciones militares y misiones humanitarias.

Dicha aeronave fue fabricada por la compañía Lockheed Martin y es reconocido por ser un transporte táctico para operaciones militare y civiles.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha revelado las actividades de capacitación para las cuales fue necesario que aterrizara el Hércules C-130 en México.

México ha realizado diversas actividades con su flota de Hércules desde que inició 2026.

El pasado 15 y 16 de enero, personal del Ejército y la Guardia Nacional coordinaron un tercer puente aéreo hacia Jamaica.