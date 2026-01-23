Se reportó que un avión militar de Estados Unidos sobrevoló en Yucatán y Campeche.

Tras el aterrizaje de una aeronave la tarde de este jueves 22 de enero en el AICM, se dio a conocer que otro avión militar había estado sobrevolando en México presuntamente con motivos de vigilancia.

Avión militar de Estados Unidos sobrevoló en Yucatán y Campeche (Especial)

Reportan sobrevuelo de avión militar de Estados Unidos en Yucatán y Campeche

Usuarios de redes reportaron que un avión militar de Estados Unidos estaba sobrevolando en territorio mexicano, específicamente en el sur del país.

Este avión militar de Estados Unidos tenía la matrícula BLKCAT5 y fue identificado como un dron de vigilancia MQ-4C Triton, aunque se desconoce el motivo del sobrevuelo en México.

La información señala que este tipo de aeronave es utilizada por Estados Unidos para misiones de reconocimiento y monitoreo, pero es un avión que no está tripulado.

El avión militar habría sobrevolado alrededor de la península de Yucatán y parte del estado de Campeche; las autoridades mexicanas no han emitido ninguna declaración al respecto.

Cabe mencionar que además del aterrizaje de hoy en el AICM, el pasado sábado 17 de enero, un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).