Los restos de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, último minero rescatado de la mina de Santa Fe, Sinaloa, llegaron a Zimapán, Hidalgo en la madrugada de este 29 de abril de 2026.

Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, era originario de Zimapán, Hidalgo y fue el último minero en ser encontrado tras quedar atrapado en el accidente de la mina del pasado 25 de marzo;

Beltrán Reséndiz fue localizado sin vida el 27 de abril después de 33 días de búsqueda.

Familia de Leandro Isidro Beltrán, último minero rescatado, prepara velorio y misa en Zimapán

Los restos del minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz arribaron a su natal Zimapán, Hidalgo, luego de más de un mes de intensas labores de rescate tras el derrumbe en la mina Santa Fe, en Sinaloa.

El traslado se realizó desde El Rosario, Sinaloa, en un recorrido de aproximadamente 17 horas, hasta donde familiares ya lo esperaban para darle el último adiós en su comunidad.

De acuerdo con reportes, los familiares de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz organizaron un velorio privado y una misa de cuerpo presente programada para la tarde de este mismo día, pidiendo respeto a su duelo y privacidad durante las ceremonias.

El minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz quedó atrapado desde el pasado 25 de marzo, cuando una presa de jales colapsó e inundó los túneles de la mina, dejando a cuatro mineros bajo tierra.

Tras 33 días de labores, su cuerpo fue localizado sin vida, convirtiéndose en el último de los mineros en ser recuperado.

El accidente dejó un saldo de dos mineros rescatados con vida y dos fallecidos, marcando una de las tragedias recientes en el sector minero en México.