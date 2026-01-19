Movimiento Ciudadano (MC) exigió al Gobierno de México aclarar cómo se realizó la autorización del aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en México cuando el Senado no ha sesionado.

Esto luego de que, a través del Gabinete de Seguridad, se informara que el aterrizaje de avión Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca, Estado de México está relacionado con “actividades de capacitación”.

Clemente Castañeda, coordinador de MC en la Cámara de Senadores, resaltó que la Constitución establece que la autorización de entrada de tropas extranjeras a territorio nacional corresponde de manera exclusiva al Senado de la República.

“La Constitución es clara: el artículo 76, fracción III, establece que la facultad para autorizar el ingreso y tránsito de tropas extranjeras corresponde exclusivamente al Senado” Clemente Castañeda

MC exige explicación por entrada de avión de Estados Unidos a México; hubo una solicitud

De acuerdo con Clemente Castañeda, es necesario que el gobierno de México aclare si la entrada del avión de Estados Unidos, perteneciente a sus Fuerzas Armadas, está relacionado con la solicitud realizada el 17 de diciembre de 2025.

Dicha solicitud, firmada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pide la autorización del Senado para el ingreso de “personal del Navy SEAL’s y del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina” de Estados Unidos.

“El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México debe explicar de inmediato si la presencia de la aeronave estadounidense corresponde a la solicitud realizada por la titular del Ejecutivo Federal el pasado 17 de diciembre de 2025” Clemente Castañeda

Cabe recordar que en días pasados el Senado canceló el proceso legislativo para autorizar el ingreso de un avión Hércules C130, programada para el 19 de enero.

Es decir, que no existe una autorización de la Cámara de Senadores para el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional.

Presidencia solicitó autorización para aterrizaje de avión de Estados Unidos para “capacitación”.

De acuerdo con el documento presentado el 15 de diciembre de 2025, el aterrizaje de un avión de Estados Unidos era solicitado para el ingreso de elementos militares con fines de capacitación.

Éstos participarían en el evento denominado ‘Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales’ a realizarse en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México, desde el lunes 19 de enero y hasta el 15 de abril de 2026.

Cabe señalar que este evento de capacitación también se realizaría el mismo día en;

Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM) en Champotón, Campeche

Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche