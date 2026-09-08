Claudia Sheinbaum confirmó que mantiene contacto con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, vía mensajes, pero aclaró que no sostendrá una reunión presencial con ella.

Esta decisión responde a la proximidad de los tiempos electorales, pues la mandataria prefiere evitar encuentros con posibles aspirantes a cargos públicos para mantener la imparcialidad.

“No, he tenido con ella conversación a través de mensajes. Ella ha pedido verme. Pero he buscado, como ya vi en los tiempos electorales también, pues ya no veo yo a alguien que quiera ser candidato a algo, la verdad, porque ni de Morena, ni de otros partidos, ni de, pues porque no está bien” Claudia Sheinbaum

No obstante, Sheinbaum instruyó a miembros de su gabinete, como Omar García Harfuch, para que atiendan las necesidades de seguridad en Uruapan, Michoacán.

Claudia Sheinbaum evita reunirse con Grecia Quiroz, aunque mantiene comunicación vía mensajes

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acudirá a la Fiscalía General de la República para solicitar formalmente que esta instancia atraiga la investigación sobre el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Durante la conferencia de Pueblo del 8 de septiembre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si Grecia Quiroz le habría comentado algo sobre esta situación.

De manera contundente, Claudia Sheinbaum reveló que Grecia Quiroz había pedido reunirse con ella, pero descartó esta situación.

La mandataria explicó que, debido a la proximidad del proceso electoral del 2027, ha tomado la postura de no sostener encuentros con personas que tengan aspiraciones políticas o pretendan postularse a un cargo público.

Claudia Sheinbaum destacó que “no está bien” realizar este tipo de reuniones bajo el contexto electoral actual.

Enfatizó que esta es una política aplicada de manera generalizada y neutral, aclarando que no se reúne con aspirantes “ni de Morena ni de otros partidos”.

Claudia Sheinbaum resaltó que pese a evitar reunirse con Grecia Quiroz, mantiene comunicación abierta y directa con la alcaldesa mediante mensajes de texto para atender lo que requiera.

“Y por supuesto lo que tiene que ver con el homicidio de Carlos Manzo también pues la fiscalía o puede hablar con Omar o con todas maneras yo tengo comunicación con ella por mensaje, pues para lo que ella requiera” Claudia Sheinbaum

Delegó formalmente la atención de los problemas de seguridad en Uruapan y el seguimiento al caso del homicidio de Carlos Manzo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a la Secretaría de Gobernación.

“Me reúno con el gobierno, pero ya no me reúno pues con quien pretenda hacer un, para temas de seguridad, otros temas le he pedido a Omar que pudiera atender o a la Secretaría de Gobernación que pudiera atender temas de Uruapan” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asegura que la FGR decidirá si atrae o no investigación sobre asesinato de Carlos Manzo

Sobre la petición de Grecia Quiroz para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, Claudia Sheinbaum remarcó que la alcaldesa tiene todo el derecho de solicitar que la institución federal intervenga directamente en el caso.

Asimismo, Claudia Sheinbaum reconoció que Quiroz ha planteado esta petición de manera abierta ante la opinión pública.

Claudia Sheinbaum enfatizó que la facultad de atraer o no la investigación del homicidio corresponde única y exclusivamente a la FGR y no al gobierno federal o al poder ejecutivo.

Explicó que la determinación final dependerá de la propia Fiscalía General de la República y de los avances concretos que presente la Fiscalía Estatal, la cual lleva el caso actualmente.

“Ella lo ha pedido, incluso públicamente lo ha pedido, pues ya depende la fiscalía General de la República y de los avances que tenga la fiscalía estatal, pues ya tendrá que decidirlo la fiscal” Claudia Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre si instruyó a sus secretarios a pedir la atracción federal, Sheinbaum insistió en que ese punto solo les corresponde resolverlo a Grecia Quiroz y a la FGR.