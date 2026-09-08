La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre los resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) que destacó por el bajo desempeño de los estudiantes en matemáticas.

Sin embargo, aunque la mandataria sí reconoció la baja en matemáticas, subrayó que México tuvo un incremento en el área de ciencias.

Asimismo, destacó el mensaje que Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, dio sobre la resiliencia de México en la educación.

Claudia Sheinbaum habla sobre los resultados de México en el informe de PISA 2025

En la mañanera del 8 de septiembre de 2026 con los resultados recién publicados del informe de PISA 2025 de la OCDE, Claudia Sheinbaum abordó las inquietudes sobre la educación en México a cargo de la SEP.

Si bien cuestionó el instrumento mediante el que se evalúa PISA 2025 por la diferencia de circunstancias que existe entre países de la OCDE, explicó el análisis de los resultados en estudiantes mexicanos de 15 años.

Claudia Sheinbaum reconoció que “está a discusión” lo que está pasando con el área de matemáticas en estudiantes. Sin embargo, reconoció el desempeño en ciencias y lectoescritura.

Pese a que PISA 2025 informa que México bajó en el área de lectoescritura, la presidenta detalló que eso sucedió en todos los países siendo que en México fue “en donde menos disminuyó”.

Asimismo, argumentó que a la perspectiva de la OCDE, la disminución en lectoescritura en todos los países, se debe al impacto de la tecnología.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum destacó que México subió en el área de ciencias.

“Hay un reconocimiento en el incremento del conocimiento en ciencias, gracias a la NEM (...) en matemáticas, en todo caso, tiene su discusión”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum comparte el reconocimiento de la OCDE a México pese a resultados de PISA 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los resultados de PISA 2025, subrayando el importante mensaje que la OCDE mandó sobre la educación en México.

Esto debido a que Andreas Schleicher reconoció la resiliencia de México en su educación, felicitando a los maestros y a los estudiantes por su entusiasmo al aprender.

Schleicher colocó un punto a favor de los estudiantes mexicanos por el interés que tienen en aprender, buscando fragmentar aquello que no entienden para comprender desde el núcleo.

Asimismo, señaló que además los maestros y maestras en México están enfocados en enseñar y se esfuerzan en ello para dejar todo claro entre los estudiantes.

A la perspectiva de Claudia Sheinbaum, estas menciones que Andreas Schleicher hace, se tratan del resultado de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).