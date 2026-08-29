“No jueguen con su memoria”: Movimiento del Sombrero acusa campaña contra Grecia Quiroz

El Movimiento del Sombrero acusó la existencia de una campaña en contra de Grecia Quiroz en la que, algunas personas la señalan de culpable bajo el pretexto de haber tenido una cercanía con Carlos Manzo.

A través de redes sociales, el movimiento insinuó que se están creando falsas historias contra Grecia Quiroz, por lo que llamó a no permitir que se utilice la memoria de Manzo para generar ataques contra su esposa.

“No jueguen con su memoria. No pretendan fabricar cercanías que nunca existieron ni historias que Carlos ya no está aquí para desmentir”. Movimiento del Sombrero

Movimiento del Sombrero señala campaña de desprestigio contra Grecia Quiroz

El Movimiento del Sombrero lanzó un mensaje en el que cuestionó la difusión de información relacionada con Grecia Quiroz y acusó que ésta está siendo manipulada para mostrarla como culpable.

Movimiento del Sombrero señala campaña de desprestigio contra Grecia Quiroz (Grecia Quiroz)

La organización sostuvo que, detrás de estas acciones, existe una intención de afectar la imagen de Grecia Quiroz y el movimiento que encabeza, más aún marcado por las próximas elecciones de 2027.

Recientemente, la Fiscalía de Michoacán reactivó líneas de investigación relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo y apuntó hacia Grecia Quiroz, alcaldesa del municipio de Uruapan.

Ante esto, el Movimiento del Sombrero considera que los señalamientos deben analizarse con cautela y pidió no utilizar la memoria de Carlos Manzo como instrumento de confrontación política.

“Que se investigue todo y a todos. Pero invertigar no es fabricar culpables ni convertir sospechas n sentencias públicas”. Movimiento del Sombrero

La agrupación reiteró así su respaldo a Grecia Quiroz y su intención de continuar con el proyecto político que surgió alrededor de Carlos Manzo, a quién todavía recuerda con dolor.

“A Grecia la vamos a defender. No por política, sino porque hay cosas que simplemente no se pueden permitir. A algunos les urge el próximo puesto. A nosotros todavía nos duele la ausencia de Carlos”. Movimiento del Sombrero