El Movimiento del Sombrero expresó su respaldo a Grecia Quiroz en la Cámara de Diputados, en medio de la creciente tensión política por las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo y las elecciones de 2027.

Durante la Sesión del Congreso General, Guadalupe Araceli Mendoza, diputada independiente e integrante del Movimiento del Sombrero, levantó un letrero desde la tribuna para manifestar su apoyo total a Grecia Quiroz.

“Apoyo total a Grecia Quiroz. México está contigo”. Guadalupe Araceli Mendoza

Cabe mencionar que Guadalupe Araceli Mendoza se subió a la tribuna tras la entrega del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahí se mantuvo hasta la participación del Partido del Trabajo.

Movimiento del Sombrero respalda a Grecia Quiroz en la Cámara de Diputados (Captura de pantalla)

Movimiento del Sombrero protesta en la Cámara de Diputados en respaldo a Grecia Quiroz

Este martes 1 de septiembre se realiza la apertura del tercer y último año de ejercicio de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, marcado por la entrega del Segundo Informe de Sheinbaum.

Tras la entrega, la diputada del Movimiento del Sombrero dejó su curul y se dirigió al frente del recinto, donde se encuentran los integrantes de la mesa directiva que presiden la Sesión del Congreso General.

Al llegar a este punto, Guadalupe Araceli Mendoza levantó una cartulina con una frase en apoyo a Grecia Quiroz, que se consolida como candidata independiente rumbo a las elecciones de 2027.

PT pide que Guadalupe Araceli Mendoza se retire durante su participación en la Cámara de Diputados

Guadalupe Araceli Mendoza estuvo de pie, mostrando su apoyo a Grecia Quiroz, por más de 30 minutos. Sin embargo, el Partido del Trabajo (PT) pidió que se retirara durante su intervención en la Cámara de Diputados.

La diputada independiente permaneció en el sitio durante los pronunciamientos de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero ninguno pidió que se retirara.

Tras el PT, siguió el Partido Verde y el PAN, pero Guadalupe Araceli Mendoza ya no se volvió a la levantar con su letrero en favor de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.