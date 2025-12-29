Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, se solidariza con México por descarrilamiento del Tren Interoceánico.

El mandatario cubano escribió un mensaje en X para enviar sus condolencias, así como su solidaridad.

Miguel Díaz-Canel se solidariza con México tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, compartió un mensaje de apoyo a México tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

“Hemos conocido del lamentable descarrilamiento de un tren interoceánico en el sur de México, que ha provocado numerosos muertos y heridos”, escribió Miguel Díaz-Canel en X.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, envía sus condolencias a México tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico (X/@DiazCanelB)

El mandatario cubano dios sus condolencias por los 13 muertos que dejó el accidente en Oaxaca: “Enviamos sentidas condolencias al pueblo y gobierno mexicano. Toda nuestra solidaridad”.

Usuarios de redes sociales se unieron y enviaron mensajes de apoyo a las familias de las víctimas mortales y las 98 personas que resultaron heridas.

El 28 de diciembre se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico de la Línea Z, a la altura del municipio de Nizanda, en Oaxaca.

241 pasajeros viajaban en el Tren Interoceánico y 98 personas resultaron lesionadas tras el accidente; 5 de ellos son reportados como graves.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio instrucciones a los titulares de la Secretaría de Marina y subsecretario de Derechos Humanos de apoyar a las familias de las víctimas.