Diputado de Movimiento Ciudadano en la actual legislatura y sobrino de un ex presidente del PAN, pero, ¿quién es Juan Ignacio Zavala? Te decimos lo que sabemos, como edad y trayectoria.

En 2024, Juan Ignacio Zavala fue criticado debido a que fue asesor del ex candidato y actual dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consecuencia de sus raíces panistas.

Sin embargo, desde milita de manera oficial en Movimiento Ciudadano y actualmente presentó una demanda de juicio político contra la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo.

¿Quién es Juan Ignacio Zavala? Diputado de Movimiento Ciudadano

Juan Ignacio Zavala Gutiérrez es diputado de Movimiento Ciudadano hasta 2024, además de que fue el coordinador del entonces candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez con quien mantendría una amistad.

Este hecho fue criticado tras darse a conocer, debido a que Juan Ignacio Zavala es sobrino de Margarita Zavala, hermana de su papá, y en consecuente, familiar político del ex presidente del PAN, Felipe Calderón.

Aunque en redes sociales omite mencionar dicho parentesco, en cambio resalta sus causas: la justicia y paz para un México de iguales y con derechos laborales, a favor de las 40 horas semanales.

Asimismo, presentó una demanda contra la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo ante la Cámara de Diputados para que se le separe del cargo y se investiguen sus presuntos nexos criminales.

¿Qué edad tiene Juan Ignacio Zavala?

Nacido en Cuajimalpa, Ciudad de México en 1991, Juan Ignacio Zavala tiene 34 años.

¿Qué signo zodiacal es Juan Ignacio Zavala?

El cumpleaños de Juan Ignacio Zavala es el 16 de julio, por lo que su signo zodiacal es Cáncer.

¿Quién es la esposa de Juan Ignacio Zavala?

No se tiene información sobre el estado civil de Juan Ignacio Zavala ni si tiene pareja.

¿Juan Ignacio Zavala tiene hijos?

Se desconoce si Juan Ignacio Zavala tendría hijos.

¿Qué estudió Juan Ignacio Zavala?

Juan Ignacio Zavala es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una maestría en Seguridad Nacional por la Georgetown University.

¿En qué ha trabajado Juan Ignacio Zavala?

Referente a su trayectoria, previo a ser diputado de Movimiento Ciudadano por representación proporcional para la LXVI Legislatura, Juan Ignacio Zavala también se ha desempeñado como:

Coordinador de Comunicación Estratégica de Movimiento Ciudadano

Coordinador político del candidato presidencial

Secretario General de Acuerdos y de Comunicación Social de Movimiento Ciudadano

Asesor en el Senado

Asesor judicial de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Investigador para el Instituto Mexicano para la Competitividad

Profesor de Derecho en el ITAM y en la Escuela de Derecho

Asimismo, Juan Ignacio Zavala se convirtió en militante de Movimiento Ciudadano desde 2018.