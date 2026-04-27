Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, destacó la labor legislativa, ya que afirma hubo sesiones de hasta 25 horas.

“Hemos tenido sesiones en esta Cámara de Diputados, en el Pleno, de más de 25 horas consecutivas, deliberando a propósito de nuestra nación”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Asimismo, Kenia López Rabadán mencionó el próximo cierre del periodo legislativo en la Cámara de Diputados, fechado para el jueves 30 de abril.

Lo señalado por la diputada del PAN tuvo lugar durante su participación en la Asamblea Nacional por los cien años de los scouts en México.

Kenia López Rabadán destaca sesiones de 25 horas en cierre del periodo legislativo

Kenia López Rabadán describió la intensidad de su labor legislativa, ya que sesiones de hasta 25 horas requieren esfuerzo físico para el debate ininterrumpido.

La diputada señaló que no sólo se debe cumplir con un horario, sino que los debates en sesiones requieren también un esfuerzo intelectual y ético.

Ya que la intensidad de los mismos aumenta cuando se acerca el cierre del periodo legislativo, con el fin de convertir todo en resultados para el pueblo de México.

Kenia López Rabadán aclaró a su vez que los debates en la Cámara de Diputados son “altísimos” e implican no sólo una gran cantidad de horas, también un gran nivel de argumentación.

Pese a que mencionó el cierre del periodo legislativo, así como el trabajo conjunto con el Senado en la Comisión Permanente, no dio a conocer si habrán sesiones extraordinarias.

Diputados hacen gran esfuerzo físico en sesiones de hasta 25 horas, afirma López Rabadán (Daniel Augusto)

Kenia López Rabadán habla sobre diferencias “claramente distinguibles” entre diputados

En su explicación sobre el trabajo legislativo, Kenia López Rabadán también habló sobre las diferencias ideológicas entre partidos, las cuales son “claramente distinguibles”.

Aclaró que si bien los 500 diputados defienden su visión desde su concepción de lo bueno, los legisladores van hasta más de 25 horas para darle resultados al pueblo.

Sin embargo, también destacó ante los scouts que todos los diputados intentan todos los días ser buenas personas, pese diferencias ideológicas.

En últimas fechas, los legisladores han sido señalados por sus inasistencias, así como sus sesiones, que acumularon del 1 de febrero al 3 de abril un total de 41 horas de trabajo.