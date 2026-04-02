Sobre el caso Diana Belén García en el Estado de México, fueron detenidos su expareja Octavio ‘N’ y dos personas más por su presunta participación en el feminicidio en contra de la rescatista.

Diana Belén García Alfaro fue reportada como desaparecida y posteriormente encontrada muerta, luego de denunciar en repetidas ocasiones amenazas.

Por lo mismo, colectivos de rescate animal y sociedad civil exigen no sólo condenar a los responsables, también investigar al Ministerio Público por omisión.

Caso Diana Belén: detienen a su expareja, Octavio Enrique, por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Octavio Enrique ‘N’, quien sería la expareja de la rescatista animal Diana Belén Garcia, ya que es el principal sospechoso de su muerte.

Octavio Enrique fue presentado ante la Fiscalía de Asuntos Especiales de Toluca, Estado de México, en donde continuará su proceso por lo que se presume fue feminicidio contra Diana Belén García.

De momento, autoridades no han mencionado si Octavio Enrique también estaría implicado en la desaparición de Diana Belén Garcia.

Tampoco se ha compartido la identidad de las otras dos personas detenidas junto a Octavio Enrique N, ni se ha dado a conocer su implicación en el delito o su relación con Diana Belén.

Caso Diana Belén: detienen a su expareja por su feminicidio (Captura de pantalla)

Anteriormente, Diana Belén García había denunciado a una familia en su totalidad, quienes la estaban amedrentando y hostigando desde noviembre 2025 para que desocupara un terreno.

Caso Diana Belén García: colectivos exigen investigación en Ministerio Público por omisión

Previo a darse a conocer la detención de Octavio Enrique, activistas se habían manifestado en inmediaciones de la Fiscalía del Estado de México para exigir que se investiguen las denuncias de Diana Belén.

Tal como señalaron, los colectivos exigen tanto justicia como investigación de las autoridades, ya que Diana Belén acudió a denunciar con pruebas y lesiones visibles, pero fue ignorada.

Afirmaron que las denuncias de Diana Belén no datan de 2025, sino de 2024 por acoso y hostigamiento, que terminaron en su feminicidio, por lo que se pide que se consideren las omisiones del Ministerio Público.