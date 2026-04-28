La Ley General para homologar el delito de feminicidio en México, llegará al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su validez legal y certeza jurídica.
Esto luego de que 27 legislaturas estatales de 32 votaran a favor de la Ley General contra el feminicidio en México.
Tras ser analizada por la Cámara de Diputados, el Senado de México aprobó por unanimidad la reforma que permitirá prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio.
Se espera que la reforma al artículo 73 de la Constitución Mexicana entre en vigor a finales de este año, cumpliendo con los 180 días de su expansión, y una vez que sea publicada en el DOF.
Puntos claves de la Ley General contra el feminicidio en México
La Ley General contra el feminicidio en México busca unificar los criterios legales en todo el país para combatirlo.
Los puntos clave de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, son:
- Investigación obligatoria: Toda muerte violenta de una mujer se investigará inicialmente bajo el criterio de feminicidio
- Ley General Nacional: Con base a una ley general se eliminarán discrepancias normativas existentes en códigos penales de los estados para castigar el feminicidio
- Homologación penal: El delito de feminicidio se investigará y sancionará bajo los mismos criterios sin importar el estado donde éste haya ocurrido
- No más Impunidad: Prohibe que los feminicidios sean catalogados como muertes accidentales, accidentes o suicidios
- Sanciones más: El feminicidio se castigará con condenas de hasta 40 a 70 años de prisión
- Cooperación y coordinación Federativa: Refuerza el compromiso a través de la cooperación y coordinación de autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, investigar y castigar el feminicidio así como reparar el daño a familiares