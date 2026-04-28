La Ley General para homologar el delito de feminicidio en México, llegará al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su validez legal y certeza jurídica.

Esto luego de que 27 legislaturas estatales de 32 votaran a favor de la Ley General contra el feminicidio en México.

Tras ser analizada por la Cámara de Diputados, el Senado de México aprobó por unanimidad la reforma que permitirá prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio.

Se espera que la reforma al artículo 73 de la Constitución Mexicana entre en vigor a finales de este año, cumpliendo con los 180 días de su expansión, y una vez que sea publicada en el DOF.

Feminicidio en México (Victoria Valtierra / Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Puntos claves de la Ley General contra el feminicidio en México

La Ley General contra el feminicidio en México busca unificar los criterios legales en todo el país para combatirlo.

Los puntos clave de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, son: