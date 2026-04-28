Con 27 votos de las 32 legislaturas estatales, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para homologar el delito de feminicidio en México.

La secretaria de la Mesa Directiva, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, anunció que el proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum será enviado al Senado para concluir el proceso legislativo.

La iniciativa establece bases uniformes para tipificar, investigar y sancionar feminicidios, con penas de 40 a 70 años de prisión, y otorga 180 días para expedir la Ley General correspondiente.

Los Congresos locales que aprobaron la reforma para homologar el delito de feminicidio son:

Aguascalientes Baja california Baja california sur Campeche Chiapas Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Michoacán de ocampo Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la llave Yucatán Zacatecas Ciudad de México

Acaba de realizarse en el @Mx_Diputados la declaratoria de 27 entidades que han aprobado la reforma al delito de feminicidio. Pasa al @senadomexicano pic.twitter.com/gmELwlbVzJ — Candelaria Ochoa (@CandeOchoaA) April 28, 2026

¿Qué plantea la iniciativa para homologa el delito de feminicidio en México?

La propuesta impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, que reforma el artículo 73 de la Constitución Mexicana, establece bases homogéneas para tipificar, investigar, perseguir y sancionar el feminicidio en México.

Esta reforma pretende eliminar las diferencias en la definición de feminicidio entre estados, por lo que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada inicialmente bajo el protocolo de feminicidio.

Así como establece penas de 40 a 70 años de prisión y garantiza el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños.

Esta reforma otorga un plazo de 180 días para expedir la Ley General tras su entrada en vigor.

Cabe señalar que en México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas al día, según cifras oficiales.