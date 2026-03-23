La Coparmex rechazó el Plan B de reforma electoral y pidió a legisladores priorizar problemas urgentes del país sobre cambios institucionales.

En un comunicado emitido el 22 de marzo, la Confederación Patronal de la República Mexicana reiteró que modificar reglas electorales generaría incertidumbre política y económica.

El organismo empresarial afirmó que México requiere estabilidad y certeza jurídica para enfrentar desafíos, por lo que consideró innecesaria una reforma electoral en este momento.

Coparmex rechaza Plan B y advierte riesgos por reforma electoral sin consenso

La organización sostuvo que la mejor reforma electoral es que no haya cambios, al considerar que el contexto actual exige enfoque en seguridad, salud y crecimiento económico.

Coparmex indicó que, junto con sus 71 centros empresariales, envió cartas a legisladores para solicitar que eviten modificar las reglas del sistema electoral vigente.

Coparmex lanza advertencia ante reforma electoral de Claudia Sheinbaum. (Michelle rojas)

En dichas comunicaciones, advirtió que alterar el marco institucional podría generar efectos negativos inmediatos en la confianza económica y en la llegada de inversiones.

También subrayó que una reforma de este tipo requiere consensos amplios y diálogo nacional, condiciones que actualmente no se observan en el debate político.

El organismo empresarial consideró que imponer cambios debilitaría la legitimidad institucional y aumentaría la polarización en un momento considerado crítico para el país.

Además, señaló que la estabilidad política es clave para la planeación de empresas, inversión y generación de empleo en el entorno económico nacional.

Finalmente, reiteró que debilitar al árbitro electoral desviaría la atención de los problemas prioritarios que enfrentan las familias mexicanas en el contexto actual.