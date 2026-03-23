El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, habló sobre la postura del PT sobre el Plan B de la reforma electoral y la posibilidad de su voto en contra.

“No voy a meterme contra ellos, no voy a descalificarlos, ellos tendrán que aceptar su propia responsabilidad, ya están bastante grandesitos”. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

Senadores del PT han expresado su preocupación ante un cambio que plantea el Plan B, referente al artículo sobre la revocación de mandato, duda reforzada con el aplazamiento de la discusión.

Comisiones del Senado tenían prevista la discusión del Plan B de la reforma electoral la tarde de este lunes 23 de marzo, sin embargo, se aplazó al jueves 26 de marzo.

Ricardo Monreal presiona al PT ante postura por el Plan B de la reforma electoral

Medios de comunicación cuestionaron a Ricardo Monreal sobre la postura del PT que pondría en riesgo el Plan B de la reforma electoral, aunque aseguró, asumieron una decisión pública.

Ricardo Monreal señaló que no quiere adelantarse, aunque respetará las decisiones del PT, el cual debe enfrentar sus decisiones ante el país y el movimiento.

Sin embargo, Ricardo Monreal también declaró que hasta la reunión en la que estuvo presente, el PT estaba 100% a favor, aunque en el camino pudieron cambiar de opinión.

Por lo mismo, el diputado aseguró que de ser el caso, el PT deberá asumir su responsabilidad, aunque hasta el momento desconoce su decisión, ya que no ha dialogado con legisladores.

Ricardo Monreal descarta ruptura con el PT en caso de votar en contra del Plan B

Ricardo Monreal fue cuestionado sobre dichos anteriores, que sería muy difícil continuar con la alianza Morena-PVEM-PT si sus aliados descartan nuevamente la reforma electoral.

Hasta el momento, Ricardo Monreal descartó que el rechazo del PT al Plan B de la reforma electoral pueda provocar una ruptura, ya que conviene a México que la alianza se mantenga.

Aunque Ricardo Monreal tampoco frenó a sus compañeros de Morena que han arremetido en contra del PT tras descartar Plan B, ya que respeta las opiniones plurales.

El morenista afirmó en este tenor que no descalificará al PT y los respeta, aunque espera que estas horas sirvan para que hagan una reflexión profunda sobre el Plan B.