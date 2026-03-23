Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, detalló que la discusión del Plan B de la reforma electoral podría llegar al pleno hasta el próximo jueves 26 de marzo.
En entrevista con López-Dóriga, Ignacio Mier comentó que la decisión de cancelar la discusión del Plan B este lunes se dio para revisar puntos importantes sobre el principio de austeridad.
Senado aplaza discusión del Plan B para el jueves, revela Ignacio Mier
Este lunes 23 de marzo se canceló la discusión del Plan B en el Senado y, tendrán que pasar 12 horas para que se publique el dictamen y se lance la convocatoria para una nueva reunión de las comisiones.
Ignacio Mier señaló que, tras la publicación de la convocatoria, las comisiones tendrán que empaparse del nuevo dictamen sobre el Plan B para llegar a la discusión el miércoles.
De acuerdo con Ignacio Mier, lo principal que hay que ajustar del Plan B es el principio de austeridad respecto a la asignación de regidores y, de aprobarse en comisiones, pasará al pleno el jueves.
El senador Ignacio Mier adelantó que, de no sesionarse este jueves, entonces, la discusión del Plan B de la reforma electoral en el pleno del Senado será hasta el próximo martes 7 de abril.
Respecto a los cambios que se deben hacer al Plan B, Mier señaló que este estipula un mínimo de regidores de siete y un máximo de 15, y se busca, por austeridad, que los municipios que tengan menos de siete se conserven así.