Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, detalló que la discusión del Plan B de la reforma electoral podría llegar al pleno hasta el próximo jueves 26 de marzo.

En entrevista con López-Dóriga, Ignacio Mier comentó que la decisión de cancelar la discusión del Plan B este lunes se dio para revisar puntos importantes sobre el principio de austeridad.

Senado aplaza discusión del Plan B para el jueves, revela Ignacio Mier

Este lunes 23 de marzo se canceló la discusión del Plan B en el Senado y, tendrán que pasar 12 horas para que se publique el dictamen y se lance la convocatoria para una nueva reunión de las comisiones.

Senado fija fecha para votar el Plan B de la reforma electoral (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ignacio Mier señaló que, tras la publicación de la convocatoria, las comisiones tendrán que empaparse del nuevo dictamen sobre el Plan B para llegar a la discusión el miércoles.

De acuerdo con Ignacio Mier, lo principal que hay que ajustar del Plan B es el principio de austeridad respecto a la asignación de regidores y, de aprobarse en comisiones, pasará al pleno el jueves.

El senador Ignacio Mier adelantó que, de no sesionarse este jueves, entonces, la discusión del Plan B de la reforma electoral en el pleno del Senado será hasta el próximo martes 7 de abril.

Respecto a los cambios que se deben hacer al Plan B, Mier señaló que este estipula un mínimo de regidores de siete y un máximo de 15, y se busca, por austeridad, que los municipios que tengan menos de siete se conserven así.