La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado acordó debatir el martes 24 de febrero en el Pleno lo ocurrido con Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, tras propuesta del PAN y PRI.

Fue el senador Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, quien habría presentado la moción, además de destacar posteriormente la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación .

Ricardo Anaya presentó ante la Jucopo la propuesta de hacer una reflexión en el Pleno del Senado sobre lo ocurrido con El Mencho el domingo 22 de febrero.

Al respecto, la periodista Leticia Robles añadió que en la reflexión sobre El Mencho participarán todos los grupos parlamentarios, durante al menos 10 minutos.

El panista Ricardo Anaya añadió en este tenor que la reflexión no ocuparía toda la sesión ordinaria del 24 de febrero, ya que se abordaran otros temas, como la posible llegada de la reforma de pensiones.

De momento, el Senado no ha compartido el orden del día o los temas que abordarán durante la sesión del 24 de febrero, así como tampoco los oradores que hablarían sobre el operativo contra El Mencho.

La propuesta del PAN fue secundada por el senador y coordinador del PRI, Manuel Añorve, quien también se pronunció posteriormente por el operativo de El Mencho.

Operativo contra El Mencho es reconocimiento de fracaso de la estrategia “Abrazos, no balazos”: Anaya

Para medios, Ricardo Anaya brindó su opinión ante los hechos violentos y la muerte de El Mencho, operativo que sería reconocimiento a que la estrategia de “abrazos, no balazos” fue un fracaso

Por otra parte, Ricardo Anaya mencionó que si bien el operativo derivó en la muerte de El Mencho, podría ser “flor de un día”, ya que no sólo se debe neutralizar a la cabeza sino toda la organización.

Agregó que el objetivo es pacificar a México, por lo que hizo un llamado al gobierno a actuar de manera inteligente para desmantelar todo el CJNG y evitar que se fragmente para provocar más violencia.