CCE felicita a Sheinbaum y Fuerzas Armadas tras operativo contra El Mencho

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En cartas dirigidas a los titulares de Sedena y Guardia Nacional, el CCE destacó la valentía y profesionalismo de los elementos, además de expresar condolencias por los 25 caídos.

El sector empresarial reiteró su confianza en el Gobierno de México y ofreció colaboración para fortalecer la seguridad.

CCE reconoce valentía de la Guardia Nacional y Sedena tras operativo contra El Mencho

A través de cartas dirigidas al comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño Lobera, y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, el CCE expresó su reconocimiento por la valentía y compromiso mostrados durante el despliegue.

En los documentos, el sector empresarial subrayó el profesionalismo y determinación de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber frente a la reacción violenta del CJNG.

CCE expresa condolencias por muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional

El Consejo Coordinador Empresarial también manifestó sus condolencias por la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional, quienes fallecieron durante el operativo y los ataques posteriores atribuidos al CJNG.

Tras la intervención federal, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y daños a negocios en distintos puntos, como parte de las reacciones del grupo criminal.

El CCE calificó a los elementos caídos como valientes que murieron en cumplimiento de su deber y reconoció su sacrificio como un ejemplo de compromiso con la nación.

Sector empresarial confía en el Gobierno de México para garantizar la paz y expresa colaboración

En sus cartas, el organismo empresarial reiteró su confianza en las autoridades del Gobierno de México para restablecer la paz y la tranquilidad en las zonas afectadas.

Asimismo, expresó su respaldo a la Sedena y manifestó su disposición para colaborar en lo que sea necesario, con el objetivo de fortalecer la seguridad y estabilidad del país.