La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó pérdidas de entre 1,500 y 2,000 millones de pesos tras los bloqueos y actos de violencia atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en al menos 24 estados de México.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre, explicó que miles de negocios, servicios de transporte y cadenas de suministro resultaron afectados por bloqueos.

Los hechos ocurrieron el 22 y 23 de febrero, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Pérdidas por bloqueos del CJNG ascienden hasta 2 mil millones de pesos, estima Concanaco Servytur

De acuerdo con la Concanaco Servytur, el impacto económico preliminar por los bloqueos del CJNG oscila entre 1,500 y 2,000 millones de pesos, considerando cierres obligados de comercios, afectaciones a cadenas de suministro y daños materiales.

“Estimamos que ronda entre los mil 500 y los 2 mil millones de pesos en pérdidas económicas en este fin de semana, en los negocios que tuvieron que cerrar y también daños que afectan la propiedad de algunos ciudadanos (…) el cálculo es en los 24 estados donde tuvimos reporte; es un cálculo aproximado” Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur

El organismo empresarial indicó que los reportes incluyen pérdidas en:

Negocios familiares

Comercios formales

Prestadores de servicios

Transporte y logística

Daños materiales a establecimientos

Las afectaciones se extendieron principalmente en Jalisco y estados aledaños, donde se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y suspensión de actividades.

Concanaco Servytur respalda a Claudia Sheinbaum y fuerzas armadas tras operativo contra CJNG

Durante la entrevista, Octavio de la Torre también reconoció el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de las Fuerzas Armadas, tras los operativos implementados.

El dirigente empresarial sostuvo que la estrategia de seguridad del Gobierno de México podría generar beneficios económicos a mediano plazo, particularmente en el combate a delitos de alto impacto como la extorsión.

“Celebramos que el Estado mexicano haya llevado a cabo esta acción encabezada por la presidenta y las Fuerzas Armadas. Vimos que es posible retomar el control de territorios que habían sido tomados por organizaciones criminales (…) el beneficio será mayor con la estrategia que se está implementando” Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur

Además, mencionó que el combate a delitos como la extorsión podría representar un ahorro estimado de hasta 18 mil millones de pesos.

En un comunicado, la Concanaco Servytur reiteró su respaldo a la conducción del Gobierno federal y subrayó la importancia del respeto al Estado de derecho y de una comunicación pública responsable como pilares para la estabilidad nacional.