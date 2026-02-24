Xóchitl Gálvez, excandidata a la presidencia de México en 2024, reconoció la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch tras la muerte de El Mencho.

Fue a través de sus redes sociales, en donde Xóchitl Gálvez emitió un posicionamiento público en el que destacó la actuación del gobierno federal en el operativo celebrado el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, contra el que fuera líder y fundado de el CJNG.

Xóchitl Gálvez destaca trabajo de Sheinbaum y García Harfuch tras operativo donde murió El Mencho

La también senadora destacó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de combatir de manera frontal al crimen organizado, subrayando que esta postura marca una diferencia respecto a la estrategia de no confrontación aplicada en el pasado.

Gálvez expresó que no escatimará en reconocer el viraje en la política de seguridad y valoró el respaldo al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Asimismo, hizo un llamado a la unidad nacional ante los retos que enfrenta el país.

En su mensaje, también rindió homenaje a las Fuerzas Armadas por su participación en el operativo y lamentó la muerte de 25 elementos militares en las acciones derivadas, destacando su compromiso con la seguridad nacional.