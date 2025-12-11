María del Rocío Corona Nakamura es una política mexicana con más de tres décadas en el servicio público. Inició su carrera en el PRI en 1979 y desde entonces ha ocupado múltiples cargos administrativos, partidistas y legislativos tanto a nivel local como federal.

En 2018 se integró al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde continúa activa como una de sus figuras más visibles en la política.

¿Quién es María del Rocío Corona Nakamura?

María del Rocío Corona Nakamura es senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXVI Legislatura (2024-2027) por Jalisco. Desde el Senado ha impulsado iniciativas relacionadas con austeridad y eliminación del fuero.

Tiene una de las trayectorias legislativas más largas en Jalisco: ha sido diputada local en seis legislaturas y diputada federal en dos periodos. También ha desempeñado cargos administrativos en Guadalajara, posiciones directivas en el PRI y roles de representación en consejos ciudadanos. Desde 2018 forma parte del PVEM, donde preside la Comisión de Cultura.

¿Qué edad tiene María del Rocío Corona Nakamura?

María del Rocío Corona Nakamura tiene 61 años en 2025, pues nació el 3 de febrero de 1964.

¿María del Rocío Corona Nakamura tiene esposo?

La senadora mantiene su vida personal en privado, por lo que no existen datos públicos sobre si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es María del Rocío Corona Nakamura?

Nacida el 3 de febrero, María del Rocío Corona Nakamura es Acuario, signo asociado con liderazgo, independencia y pensamiento progresista.

¿María del Rocío Corona Nakamura tiene hijos?

La senadora se ha descrito en redes sociales como “orgullosamente madre de familia” y ha impulsado iniciativas a favor de madres autónomas, aunque no existe información pública sobre sus hijos.

¿Qué estudió María del Rocío Corona Nakamura?

Es Licenciada en Derecho y cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.

¿En qué ha trabajado María del Rocío Corona Nakamura?

María del Rocío Corona Nakamura suma casi 35 años de trayectoria política, con más de 20 cargos públicos y partidistas. Su carrera reciente y pasada, ordenada desde los cargos más antiguos a los más actuales, es la siguiente: