La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó que las bolsas de nicotina, usadas para reemplazar los cigarros, generan una mayor adicción y tienen efectos negativos en la salud.

Guadalupe Ponciano, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la UNAM, afirmó que las bolsas de nicotina están generando una nueva adicción en México.

UNAM advierte sobre riesgos de consumir bolsas de nicotina

De acuerdo con la especialista de la UNAM, estas bolsas pueden generar una nueva adicción —o ser más adictivas que el tabaco común— debido a su alto contenido de nicotina, que va de 3 a 50 miligramos.

UNAM alerta sobre los riesgos y alta adicción de las bolsas de nicotina (Especial)

Entre los riesgos por consumir bolsas de nicotina se encuentran:

Afecciones en la cavidad bucal: El contacto directo de la bolsa con la mucosa bucal por periodos prolongados puede provocar aftas, úlceras, abscesos periodontales, pérdida de dientes y gingivitis

Problemas digestivos: Al deglutir la saliva impregnada con nicotina y químicos, se puede generar inflamación en el estómago, dolor abdominal, gastritis, colitis y erosión de la mucosa gástrica

Riesgos cardiovasculares y cerebrales: El consumo de bolsas de nicotina tiene repercusiones sustanciales a nivel cardiaco, pudiendo provocar un infarto al miocardio o un evento vascular cerebral, como una embolia.

Guadalupe Ponciano, académica e investigadora de la UNAM, alertó que los saborizantes y aromatizantes en las bolsas de nicotina potencian la adicción a esta sustancia.

Bolsas de nicotina son altamente adictivas y no tienen regulación, alerta la UNAM

La investigadora de la UNAM advirtió que las bolsas de nicotina están siendo consumidas como sustituto del tabaco y, aunque son igual o más nocivas que el cigarro, no son reguladas por ninguna institución.

Al colocarse entre el labio y la encía, la nicotina se absorbe rápidamente a través de la mucosa bucal y pasa directamente a la circulación sanguínea, distribuyendo por todo el organismo de manera inmediata, lo que las hace más adictivas.

Dado a que las bolsas de nicotina se venden como productos sin tabaco ni humo, estas suelen venderse como golosinas y cualquier menor de edad puede adquirirlas.