A través de redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodriguez, expresó su respaldo a Salomón Jara por la designación Francisco Vásquez Jiménez comisionado de Juchitán.

“En la @SEGOB_mx reconocemos el esfuerzo y coordinación del @GobOax, encabezado por el gobernador @salomonj; del @CongresoOaxaca_ y del comisionado municipal de #JuchitánDeZaragoza, Francisco Vázquez Jiménez, para contribuir a la gobernabilidad y estabilidad del municipio” Rosa Icela Rodríguez. Titular de Segob

En su mensaje, la funcionaria federal reconoció el nombramiento como un esfuerzo del gobernador de Oaxaca y del congreso del estado por garantizar la gobernabilidad tras la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano.

Ante ello, Salomón Jara agradeció a la titular de Segob y destacó su disposición a mentaren un trabajo coordinado en busca de mantener la paz de las familias de Juchitán.

Rosa Icela Rodríguez expresa respaldo a Salomón Jara por designación en Juchitán

El 23 de septiembre de 2026, fuerzas federales detuvieron al edil de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, trasladándolo al penal del Altiplano por extorsión agravada y delincuencia organizada.

Tras declararse la desaparición de poderes, el gobernador Salomón Jara designó el 26 de septiembre a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal provisional por hasta 90 días.

Ante el nombramiento, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, expresó en su publicación su total respaldo al gobernador del estado de Oaxaca y al mismo comisionado de Juchitán.

Segob respalda a Salomón Jara por designación de comisionado en Juchitán (@rosaicela_/X)

En el mensaje, Rosa Icela Rodríguez reconoció el esfuerzo y coordinación del gobierno estatal y del congreso, pues dijo que su trabajo contribuirá a la gobernabilidad y estabilidad del municipio.

En ese sentido, deseó éxito a Francisco Vásquez Jiménez y refrendó la disposición de la autoridad federal por mantener un diálogo y coordinación permanente para preservar la paz y tranquilidad de las familias.

Salomón Jara agrade confianza de Segob

Al responder al mensaje de respaldo de la titular de Segob, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara agradeció el apoyo mostrado tras la designación de Francisco Vásquez Jiménez en Juchitán.

En respuesta a la publicación de la funcionaria, el mandatario estatal expresó su agradecimiento por el respaldo y por la disposición de mantener un trabajo coordinado a favor del municipio.

Finalmente, Salomón Jara garantizó que continuará trabajando juntos con el fin de garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de las familias del municipio de Juchitán.